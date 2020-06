05.06.2020 h 17:07 commenti

Sosta residenti e raccolta rifiuti, scatta la rivoluzione dopo la pedonalizzazione del centro storico

Le novità annunciate dal Comune entreranno in vigore il 10 giugno e resteranno attive fino al 30 settembre



Per attenuare i disagi che colpiranno chi abita in centro, l'amministrazione comunale ha messo in piedi un piano sosta molto articolato presentato stamani, 5 giugno. Sono previste anche novità sulla raccolta dei rifiuti per migliorare il decoro del salotto buono della città e agevolare chi ci lavora e ci vive. In più due operatori Alia "pattuglieranno"il centro fino a mezzanotte per fermare sul nascere l'abbandono di rifiuti legati alla movida.

L'amministrazione comunale è lavoro anche su altre due novità che riguardano la sosta ma che richiedono più tempo per essere attuate: il ritorno della sbarra in piazza Mercatale e sconti sul permesso residenti per chi sceglierà di opzionare un abbonamento di almeno 6 mesi al parcheggio Oberdan e Serraglio (



"Quello che presentiamo oggi - hanno affermato gli assessori Benedetta Squittieri, Flora Leoni e Cristina Sanzò - è un ulteriore passo fatto nella direzione intrapresa e nel lavoro portato avanti dall'Amministrazione in collaborazione fattiva con il consigliere comunale delegato al centro storico Giacomo Sbolgi, con Consiag Servizi e Alia Servizi Ambietali per rispondere alle esigenze di chi vive il centro storico sotto ogni forma: residenti, commercianti e frequentatori. L'esigenza di prendere decisioni accelerate rispetto ad un percorso comunque già intrapreso, per il periodo che va fino al 30 settembre, porta ad essere queste modifiche sperimentali."

Vediamo il dettaglio delle novità presentate oggi.

PIANO SOSTA La prima novità, che varrà anche oltre il periodo estivo e sette giorni su sette, riguarda la cosiddetta riserva di sosta nella zona Ztl B. Sarà estesa alle 24 ore. In sostanza i residenti può parcheggiare negli stalli bianchi sempre e non più solo dalle 7.30 alle 18.30.

Inoltre chi abita nelle Ztl A e B e nella Ztc compresa nella cinta muraria (categorie 1-15-2-25-10-35), dal giovedì alla domenica possono parcheggiare nelle aree immediatamente adiacenti alla cinta muraria: piazzale Ebensee sud, piazzale del Romito, piazza Mercato Nuovo (nei giorni precedenti al mercato rimangono disponibili per la sosta piazzale del Ponzaglio, parcheggio del Serraglio, Porta Fiorentina ad 1 euro dalle 18:30 alle 09), via Matteotti, Pomeria, piazzale Generale Castellano, piazzale della Ciminiera, piazzale Conca di S.Trinita, piazza Macelli, via Cavour, via Curtatone, via Oberdan, via IV Novembre, via Franchi, piazzale Madonnina, piazza Ciardi, via G.B. Mazzoni, via Protche, via Battisti tratto tra Strozzi e Franchi.

L'ingresso e l’uscita dalle autorimesse (categoria 6) dovrà essere sempre consentito. Nel caso potrà essere valutato a richiesta il parcheggio gratuito all'interno di parcheggi pubblici ad accesso controllato (ad esempio Serraglio).

Il piano prevede anche una serie di incentivi per chi opta per i parcheggi controllati che spesso restano semivuoti. Con 30 euro di abbonamento i residenti del centro potranno utilizzare Porta Fiorentina - Ebensee nord dalle 18:30 alle 9.30 euro fino al 30 settembre. Le tariffe agevolate del Serraglio invece valgono anche per i non residenti: abbonamento 50 euro fino al 30 settembre (agosto incluso). Resta l'utilizzo occasionale notturno a un euro tra le 18:30 e le 9; 15 euro mensile; 40 euro trimestrale, 76 euro semestrale. Per opzionare questa possibilità (non illimitata) contattare via mail: sportello@consiagservizicomuni.it. Circa la precondizione di versare 10 euro di cauzione per tessera di accesso ai parcheggi controllati, Consiagservizi sta valutando in tempi brevi di sostituirla con ticket e bar code in modo da eliminare anche questa spesa ancorché a rendere.

Non residenti. Il Comune ha pensato anche a un'agevolazione per chi decide di frequentare il centro nelle ore diurne (nella fascia serale il parcheggio è gratis). Si chiama Sosta di cortesia e agevola la sosta breve. In sostanza prevede 30 minuti in più di parcheggio gratis a chi ha pagato almeno un'ora (quindi può restare un'ora e mezzo).

RACCOLTA RIFIUTI Da mercoledì 10 giugno varieranno gli orari di raccolta dei rifiuti “porta a porta” in 32 piazze e vie del centro storico cittadino. Alia Servizi Ambientali Spa, sposta l’orario di raccolta dei rifiuti alla mattina: per le utenze domestiche il nuovo orario di esposizione è dalle 7 alle 8 (anziché serale); le utenze non domestiche della zona coinvolta dovranno anch’esse esporre la mattina (anziché la sera) i propri rifiuti in orari diversificati per attività e precisati nel calendario specifico per ogni tipologia di esercizio. Queste le 32 strade interessate (cosiddetta zona 5B del centro storico cittadino):

Canto alle tre Gore; corso Savonarola; piazza Cardinale Niccolò; piazza del Collegio; piazza del Pesce; piazza Filippo Lippi; piazza Martini; piazza Mercatale; piazza San Marco; piazza San Pier Forelli; piazza Sant'Agostino; via Agnolo Firenzuola; via Calimara; via Cicognini; via dei Manassei; via del Carmine; via del Cassero; via del Pellegrino; via dell'Arco; via Giovanni di Gherardo; via Giuseppe Mazzini; via Giuseppe Silvestri; via Pallacorda; via Piero Cironi; via San Fabiano; ia San Giorgio; via San Silvestro; via Santa Caterina; via Santa Chiara; via Santa Margherita; via Sant'Orsola; vicolo Ventinove Agosto.

Nessun cambiamento nelle restanti zone 1, 2, 3, 4 e 5°A.

Con l’attivazione della zona Apu dal giovedì alla domenica, dalle 18.30 alle 24.00 - è fatto carico agli esercenti provvedere autonomamente alla sanificazione degli arredi oltre a posizionare e rimuovere giornalmente le strutture per il ristoro in zone aperte pedonalizzate;

Per tutta la durata dell’iniziativa, saranno potenziati nelle zone interessate i servizi di spazzamento e lavaggio strade ed è prevista la presenza di operatori. Alia Servizi Ambientali nei prossimi giorni distribuirà a tutte le utenze coinvolte, domestiche e non domestiche i calendari di raccolta con i nuovi orari.