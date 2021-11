03.11.2021 h 11:32 commenti

Sospetto focolaio Covid alla materna di Sofignano, attesa per l'esito dei test molecolari

Durante il ponte di Ognissanti una decina tra personale e bambini è risultata positiva al tampone rapido. Una delle cinque "bolle" è già in quarantena da venerdì. Intanto la maggioranza dei bambini è già stata lasciata a casa dai genitori che chiedono all'Asl di intervenire

Un possibile focolaio di casi Covid è stato segnalato alla scuola materna di Sofignano, che fa parte dell'istituto comprensivo Bartolini di Vaiano. Nel corso del ponte di Ognissanti una decina di persone, tra personale scolastico e bambini, è risultato positivo al tampone rapido antigenico e ora tutti sono in attesa dell'esito del molecolare al quale si sono sottoposti. Sulla base di queste risposte, poi, l'Asl adotterà eventuali provvedimenti di quarantena, per far scattare i quali è necessario l'attestazione della positività di un test molecolare e non antigenico. Intanto, però, già ieri e oggi, i bambini che si sono presentati a scuola sono meno di venti su un totale di oltre ottanta iscritti.

"Abbiamo informato le famiglie dei casi sospetti - spiega la dirigente Alessandra Salvati -, per tutelare eventuali situazioni di criticità presenti al loro interno. Adesso aspettiamo l'esito dei molecolari e le decisioni che assumerà l'Asl. Per quanto ne sappiamo, chi è risultato positivo al tampone rapido è del tutto asintomatico o solo con sintomi molto lievi. Potrebbe quindi trattarsi di falsi positivi o di positività a bassa carica che non farebbero scattare la quarantena".

La materna di Sofignano è divisa in cinque bolle. Di questa una è già in quarantena da venerdì scorso dopo la positività (confermata dal molecolare) di una insegnante e quella sospetta di un'altra maestra e di due bambini. Un'altra bolla, invece, ha già terminato la quarantena iniziata un paio di settimane fa, anche in quel caso dopo la positività di una delle maestre.

La situazione, come è comprensibile, sta suscitando non poche preoccupazioni tra le famiglie dei bambini. "Mancano oltre la metà delle maestre - dice una mamma -, mischiano le classi e c'è incertezza su quale sia la reale situazione. Mi sembra che la situazione sia del tutto fuori controllo e l'Asl ancora non fa niente. La scuola dovrebbe essere chiusa e sanificata, con tutti i bambini e il personale sottoposto a tamponi. Non possiamo rischiare di scoppi un focolaio in una scuola".

Da parte sua la direttrice Salvati si rimette a quelle che sono le normative attuali: "Siamo in contatto con l'Asl - dice -, ma al momento sui fascicoli elettronici dei singoli non risulta niente, visto che solo il molecolare ha validità per questo. Nel momento in cui l'Asl ci chiederà di prendere provvedimenti, lo faremo senza indugio. Intanto, per correttezza, abbiamo informato tutte le famiglie in modo che possano regolarsi come meglio credono".