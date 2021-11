11.11.2021 h 15:56 commenti

Sospesi altri 20 sanitari per inadempienza all'obbligo vaccinale. 172 gli operatori a casa

I nuovi provvedimenti adottati dalla Asl Toscana centro entrano in vigore domani. Tra i destinatari anche tre medici convenzionati. Le comunicazioni trasmesse anche agli ordini professionali di appartenenza

Altri sanitari sospesi per inadempimento all'obbligo vaccinale. La Asl Toscana centro ha firmato 20 delibere che entreranno in vigore domani, venerdì12 novembre, e che portano a 172 l'attuale totale delle sospensioni. Le ultime riguardano in particolare undici infermieri, due medici, due fisioterapisti, un tecnico, un ausiliario e tre medici convenzionati; questi ultimi, non essendo dipendenti ma liberi professionisti, vedranno sospeso il loro rapporto con l'azienda sanitaria.

Dall'entrata in vigore dell'obbligo vaccinale, le sospensioni sono state 236, 64 delle quali sono state revocate in seguito al certificato di avvenuta vaccinazione o al certificato medico presentato dai destinatari. Come nei casi precedenti, anche i 20 nuovi sospesi sono stati individuati attraverso accertamenti del Dipartimento di prevenzione; le comunicazioni saranno inviate anche agli ordini professionali di competenza per gli adempimenti di legge.









