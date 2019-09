04.09.2019 h 11:21 commenti

Sospesa l'attività del BuzziLab: la richiesta arriva dall'Ufficio scolastico regionale

Il nuovo preside dell'istituto, Alessandro Marinelli, ha adottato il provvedimento in regime di "autotutela": sarebbe da chiarire la forma giuridica dell'istituto che potrebbe trasformarsi in Fondazione con il contributo di privati ed enti pubblici

Il Laboratorio del Buzzi, meglio conosciuto come Buzzi Lab, vera e propria eccellenza della scuola pratese, ha chiuso momentanemente i battenti. L'attività, che consiste nel testare la qualità di tessuti e accessori moda sul fronte chimico e fisico, è stata infatti sospesa, almeno fino al prossimo 2 dicembre.

La decisione, presa in regime di "autotutela" dal nuovo preside dell'istituto di viale della Repubblica, Alessandro Marinelli, è stata adottata su richiesta dell'Ufficio scolastico regionale della Toscana, che lo scorso 12 agosto ha invitato il Buzzi ad "adottare le determinazioni che si rendono necessarie volte a ricondurre l'attività in questione su un piano di piena regolarità e legittimità".

I motivi della decisione sarebbero legati alla struttura giuridica del laboratorio, che nei mesi scorsi è stato oggetto di un accertamento della guardia di finanza, su richiesta della Corte dei Conti. In particolare, sarebbe finita nel mirino, l'attività conto terzi svolta dal BuzziLab divenuta con il tempo preponderante rispetto a quella didattica che invece dovrebbe essere la principale. La normativa nazionale impone che scuola e attività conto terzi abbiano veste giuridiche e bilanci distinti. Non è un caso che il bilancio della scuola sia bloccato da due anni perchè i revisori non procedono con l'approvazione, dato questo che è emerso solo oggi di fronte alla notizia della sospensione diventata di dominio pubblico.

Il procedimento interno alla scuola è partito sotto la presidenza di Erminio Serniotti, appena andato in pensione, che ha poi passato la pratica al suo successore, che si è attivato sin da subito per superare gli ostacoli normativi e consentire prima possibile la riapertura del BuzziLab, anche con il coinvolgimento di privati e la nascita di una Fondazione che metta al centro delle attività la didattica. Domani, 5 settembre, è già in programma un incontro tra il preside Marinelli e il sindaco Biffoni. Il preside ha già avuto colloqui con imprenditori pratesi e fiorentini e con il presidente del settore Moda di Confindustria Toscana Nord Andrea Cavicchi.

L'APPELLO DI CAVICCHI - Proprio Cavicchi lancia un appello a fare presto: "E' indispensabile sbloccare prima possibile la situazione - dice -. Ne vanno le commesse e gli appalti in essere con i grandi marchi della moda. Personalmente sto cercando di accelerare più possibile le mosse e invito a fare altrettanto a istituzioni, imprenditori, sindacati e chiunque può aiutare a salvere uno dei fiori all'occhiello della nostra città. In questo momento è prioritario salvare il laboratorio e i posti di lavoro, preservando il know how e il prestigio guadagnato in questi anni".

L'ONOREVOLE GIORGIO SILLI PRONTO A MOBILITARSI - Il deputato del gruppo misto, tra l'altro ex allievo, è già sul piede di guerra per difendere questa eccellenza con le unghie e con i denti: "Una follia sospendere l’attività del laboratorio conto terzi del Buzzi. Laboratorio che tutti ci invidiano in Europa, con professionisti luminari nelle loro materie. Posti di lavoro, fatturato, lustro per la città e per il distretto. Ma di cosa stiamo parlando? Si vi sono delle irregolarità si faccia chiarezza ma chiudere un’eccellenza di questo tipo equivale a chiudere un ospedale. Prima ci sono i posti di lavoro e il bene del distretto. Chiederò lumi al ministero dell’istruzione non appena si sarà insediato il nuovo ministro. Sono deluso e basito".