Sospesa dal Tar l'interdittiva antimafia per due aziende edili pratesi

Il tribunale amministrativo ha riabilitato, in attesa dell'udienza di merito, le imprese di Alessandro Cafissi finite lo scorso ottobre nel 'libro nero' a causa del coinvolgimento dell'imprenditore in una inchiesta della Dda di Firenze

Il Tar ha sospeso l'efficacia delle interdizioni antimafia emesse dalla prefettura di Prato contro le società di costruzioni dell'imprenditore Alessandro Cafissi, presidente di Ance Confindustria Toscana nord. Una riabilitazione che arriva a oltre due mesi dai provvedimenti interdittivi scaturiti dal coinvolgimento di Cafissi in un'inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Firenze su riciclaggio e smaltimento illecito di rifiuti. Gli avvocati Ugo Fanti e Gianni Cenni hanno presentato ricorso al Tar e, al momento, sono in vantaggio sulla prefettura, in attesa del 21 aprile 2022 quando sarà discusso il merito della questione. “Ad un primo sommario esame, e salvi i successivi approfondimenti, i provvedimenti non risultano motivare adeguatamente sul rischio di infiltrazione mafiosa”, si legge nell'ordinanza del tribunale amministrativo che sospende l'impedimento per le aziende di contrattare e lavorare con la pubblica amministrazione.

Due, in particolare, le società finite nel mirino della prefettura: la storica Alvaro Cafissi srl e la Edilcaf srl, entrambe molto attive con appalti diretti e non tra cui, per citarne uno affidato alla prima, la riqualificazione di strade e marciapiedi in via Pistoiese e la realizzazione di un parcheggio in via Orti del Pero. Appalto che il Comune di Prato, in seguito all'interdizione della prefettura, ha revocato dopo aver chiesto il parere di Anac.

A spingere la prefettura a bloccare l'attività delle imprese, limitatamente agli appalti pubblici, erano stati i rapporti economici intercorsi tra la Alvaro Cafissi e un'altra società finita nella maxiinchiesta fiorentina: rapporti di subappalto che per il Tar sono stati contraddistinti da “regolarità giuridica”.

Gli avvocati Fanti e Cenni hanno intanto depositato alla procura di Firenze una memoria difensiva per chiedere l'archiviazione del procedimento sottolineando presunte incongruenze e presunti errori nella ricostruzione dei fatti che ha portato il nome dell'imprenditore sul registro delle notizie di reato.

