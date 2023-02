05.02.2023 h 18:30 commenti

Sos schiena, tutti i consigli su come riconoscere un professionista qualificato

Osteopatia e rieducazione posturale globale: nel centro medico fisioterapico Fisiomakbi la garanzia di un percorso certificato

Di fronte a fastidi o dolori alla schiena, oppure quando ci si accorge di avere difficoltà nel mettere in atto anche i movimenti più semplici, la prima cosa da fare è quella di acquisire la consapevolezza che potrebbe essere necessario effettuare un esame posturale o una valutazione osteopatica. Comprendere per tempo questa necessità è fondamentale per il benessere del proprio corpo così da evitare che il dolore entri in fase acuta. Con prevenzione e mantenimento, infatti, i problemi si risolvono sul nascere.

Una volta acquisita questa consapevolezza, però, ci si ritrova di fronte a molteplici offerte sul mercato, e per l’utente spesso non è facile distinguere né fra i servizi proposti, né il grado di professionalità che ne scaturisce. Come fare quindi per riconoscere il centro o il professionista adatto alle proprie esigenze? A cercare di tracciare un vademecum di supporto ai cittadini è il centro medico fisioterapico di concetto europeo Fisiomakbi, situato nei rinnovati locali di viale Montegrappa 121 a Prato, e guidato dal dottore osteopata Edoardo Biagioli.



“La prima cosa da fare è quella di accertarsi della qualifica del professionista che si ha davanti – spiegano da Fisiomakbi -. Ogni problematica richiede infatti una specifica specializzazione. Un esempio? La rieducazione posturale nei metodi Mezieres o Souchard può essere eseguita solo da dottori fisioterapisti laureati, che hanno conseguito una ulteriore specializzazione nel trattamento delle patologie della schiena legate alla postura. Cosa significa? Che affidarsi a persone non specializzate in questi metodi può portare al ricevere trattamenti scadenti e che a volte possono addirittura risultare dannosi per la salute dell'utente. Il consiglio è quindi quello di chiedere sempre la qualifica di chi si ha davanti e soprattutto di rivolgersi a centri accreditati, che vengono costantemente monitorati dalle autorità preposte”.

IL PERCORSO ‘SOS SCHIENA’



Proprio per intervenire immediatamente di fronte all’insorgere di dolori o fastidi alla schiena, il centro Fisiomakbi ha studiato un percorso specifico ‘Sos schiena’ rivolto sia agli adulti che ai bambini (http://www.notiziediprato.it/news/al-centro-fisiomakbi-gli-specialisti-della-schiena-prevenzione-e-trattamenti-personalizzati). Qui valutazioni e trattamenti osteopatici vengono effettuati direttamente da Edoardo Biagioli, che vanta un’esperienza di trent’anni nel settore, sempre da imprenditore, e con una formazione che l’ha portato anche in Belgio e in Francia, specializzandosi in rieducazione posturale globale con allievi diretti del fisioterapista francese Mézières, colui che ha inventato l’omonimo metodo di rieducazione posturale. In seguito al trattamento o alla valutazione osteopatica, si potrà passare alla rieducazione posturale globale, svolta dalle dottoresse del centro proponendo i due diversi metodi Mezieres o Souchard in base alle caratteristiche e alle necessità dell'utente individuate dal fisioterapista.



“I risultati si vedono già dopo il primo ciclo di sedute e si possono notare con una prova tangibile – proseguono dal Fisiomakbi -. Nel nostro centro, infatti, durante la prima seduta si effettua l'esame posturale, con analisi fotografica annessa. L'utente avrà così la propria valutazione posturale con informazioni mediche di base, immagini e tracciati, sui quali poi si verrà indirizzati su uno dei due metodi. Alla fine del ciclo si effettuerà una nuova analisi fotografica per analizzare i miglioramenti della postura dalla testa ai piedi”.

LA RIEDUCAZIONE POSTURALE



Fisiomakbi dedica particolare attenzione alla rieducazione posturale, così da correggere le posizioni errate assunte dal corpo, ad esempio durante l’attività lavorativa, assicurando un veloce e sicuro recupero delle piene funzionalità del proprio corpo. In che modo? Mediante un’attività motoria che porti a una maggiore conoscenza del proprio corpo, a un assetto posturale più efficace, e a una leggerezza dei movimenti di tutti i giorni. Effettuare sedute di rieducazione posturale significa svolgere trattamenti basati su posture di stiramento progressivo dei muscoli, interamente gestite dal professionista con la partecipazione attiva del paziente. Le finalità sono quelle di modificare sia l’assetto posturale dell’utente ma soprattutto del suo comportamento posturale generale. Il trattamento individuale di fatto agisce direttamente sulla causa del sintomo, coinvolgendo tutta la struttura osteo-muscolare, ottenendo così il ripristino globale dell’equilibrio del corpo.



Fisiomakbi è in viale Montegrappa 121 a Prato. Per contatti, WhatsApp: 3662114948, telefono fisso: 0574/593900. Mail: info@fisiomakbi.it, sito internet: www.fisiomakbi.it. E' possibile seguirlo anche sulle pagine Facebook e Instagram.

