22.08.2018

Sos presidi, ce ne sono pochi e aumentano le reggenze. Il dirigente del Marconi: "Situazione drammatica"

Con l'inizio dell' anno scolastico vacante il posto al Castellani e al Margherita Hack di Montemurlo, incarichi che potrebbero essere assegnati a dirigenti che gestiscono anche altre scuole

a.a.

A Parto mancano i dirigenti scolastici: il preside Paolo Calusi dell’ istituto comprensivo Margherita Hack di Montemurlo sarà trasferito a Castiglion dei Pepoli lasciando così vacante anche la reggenza dell’ istituto comprensivo Castellani due incarichi che probabilmente saranno assegnati in reggenza ad altri presidi. “La situazione è drammatica – spiegadirigente del liceo Livi Brunelleschi e del Marconi – io stesso incarno questo paradosso: gestisco di fatto tre scuole su quattro sedi faccio salti mortali e per fortuna posso contare sulla preziosa collaborazione dei vicepresidi. La presenza fisica dei dirigenti scolastici nelle scuole è fondamentale per instaurare un rapporto con i ragazzi”.Un problema nazionale che però avrà una soluzione nel lungo periodo: a luglio sono iniziate le preselezioni per il concorso, un iter che durerà diversi mesi e quindi potrebbe non assegnare i posti neppure per l’anno scolastico 2019/20. Intanto a Prato oltre alla reggenza di Pierucci c’ è anche quella di Mario Di Carlo dirigente al liceo Rodari e al liceo classico di via Baldanzi, di Stefano Pollini al liceo Keynes e al comprensivo Lippi, di Daniele Santagati il Datini e il comprensivo Pertini di Vernio, di Sandra Bolognesi Lippi e don Milani e di Maria Gabriella Fabbri al Dagomari e all’istituto Pacetti.Sul trasferimento di Calusi è intervenuta anche l’assessore all’ istruzione Rossella Masi “Montemurlo è una realtà complessa. Abbiamo 1800 alunni divisi su dieci plessi diversi, dalla scuola dell'infanzia alle medie. Inoltre, in molte classi abbiamo una forte concentrazione di alunni stranieri, una realtà scolastica che in questi anni ha portato all'elaborazione di progetti innovativi e all'avanguardia per favorire l'integrazione e l'apprendimento cooperativo e inclusivo.- spiega l'assessore De Masi – Tra gli altri importanti progetti nati sotto la guida del preside Calusi, che ringrazio per l'ottimo lavoro svolto, c'è la sperimentazione del dopo scuola inclusivo rivolto a alunni bes (bambini con bisogni educativi speciali) e all'interculturalità, o ancora il progetto, che ha ricevuto un importante finanziamento ministeriale, sull'orientamento scolastico dopo la terza media. Per questo per noi è importante garantire stabilità e continuità nella dirigenza del nostro istituto comprensivo che per noi rappresenta davvero un punto d'eccellenza. Sono consapevole che sarà difficile, ma chiedo all'ufficio scolastico provinciale di poter avere un preside che si possa dedicare a tempo pieno del comprensivo “Margherita Hack” e che soprattutto voglia portare avanti i progetti e le sperimentazioni avviate sotto la guida Calusi, favorendo il più possibile la continuità”.