Sos Disability, al via il servizio di pronto intervento per i disabili

Da domani sarà attivato il numero 3921697881 a cui fare riferimento in caso di difficoltà: dalla foratura della ruota della carrozzina fino al recupero se si è smarrita la strada di casa

Domani, 3 dicembre, in occasione della giornata mondiale della disabilità, nel comune di Prato parte un nuovo servizio. Si chiama Sos disability e punta ad aiutare tutte le persone fragili che hanno un problema urgente da risolvere:

“Gli interventi – spiega Paolo Corti, presidente dell'associazione Oltre – non riguardano il sanitario ma altre tipologie di soccorsi, che possono sembrare situazioni banali per molti, ma che spesso diventano tragedie per i portatori di disabilità. Per esempio: il non vedente che si perde per la strada o che non ritrova le chiavi cadute a terra, o che a causa di un disservizio non può prendere il

solito mezzo di trasporto, oppure il disabile motorio che si trova con la carrozzina elettrica, scarica o forata, o l’anziano senza rete familiare che non riesce a rientrare a casa“.

Il servizio, realizzato in collaborazione con l'associazione nazionale Polizia di Stato, può essere richiesto con una telefonata al numero 3921697881. Sarà attivo 24 ore al giorno tutto l'anno. Le richieste di aiuto potranno essere inoltrate anche tramite whatsapp che prevede anche la possibilità di geolocalizzare chi chiama.

