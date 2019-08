05.08.2019 h 10:41 commenti

Sorpreso nel garage condominiale con un cacciavite, denunciato quarantaseienne

E' successo in via Braille la notte di domenica scorsa. Un residente del palazzo ha visto l'uomo e ha immediatamente avvertito la polizia

Ha sorpreso un cinese nascosto nel garage condominiale e ha subito avvertito la polizia. E' successo la notte di domenica 4 agosto in via Braille. Il cinese, 46 anni, privo del permesso di soggiorno, è stato preso in consegna dagli agenti che lo hanno trovato in possesso di un cacciavite e perciò lo hanno denunciato per possesso di attrezzo da scasso. E' stato un abitante del condominio a sorprendere il cinese che evidentemente aveva intenzione di forzare l'ingresso di qualche garage.



Edizioni locali collegate: Prato

