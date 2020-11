18.11.2020 h 09:44 commenti

Sorpreso mentre nasconde la cocaina dietro la ruota di un'auto: arrestato

I carabinieri hanno recuperato l'involucro che conteneva 19 dosi, mentre a casa dello spacciatore sono stati sequestrati tremila euro. In manette anche un 43enne che era evaso dai domiciliari per comprare la droga

I carabinieri della Tenenza di Montemurlo, con la collaborazione degli agenti della polizia municipale di Prato, hanno arrestato un 29enne marocchino con l'accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio. I militari dell’Arma lo hanno fermato a Quarrata mentre occultava un involucro fra la ruota posteriore sinistra e il tubo di scarico di un’auto in sosta. Nell’involucro sono state trovate 19 dosi di cocaina. Nel corso della successiva perquisizione domiciliare a casa del pusher sono stati trovati e sequestrati circa 3.000 euro ritenuti provento dell’attività di spaccio nonché materiale per il confezionamento e suddivisione delle dosi. L’arrestato è stato condotto presso la Dogaia a disposizione dell’autorità giudiziaria competente.

Sempre i militari della Tenenza di Montemurlo hanno arrestato per evasione un 43enne di Massa e Cozzile. L’uomo, che si trovava ai domiciliari per reati contro il patrimonio, è stato sorpreso a Prato dai militari dell’Arma immediatamente dopo aver acquistato una dose di cocaina da un marocchino che a sua volta è stato denunciato per spaccio di stupefacenti.



Edizioni locali collegate: Prato

