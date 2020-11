23.11.2020 h 17:07 commenti

Sorpreso mentre in piena notte cerca di rubare da una parrucchiera

Il ladro è stato bloccato in via Marini dai poliziotti delle Volanti che erano stati allertati dalla proprietaria del negozio. Oltre alla denuncia per tentato furto l'uomo è stato anche sanzionato per il mancato rispetto del dpcm

E' stato sorpreso, in piena notte, mentre cercava di introdursi all'interno di un salone di parrucchieri di via Marini. E' successo poco dopo l'una di stanotte, protagonista un 23enne nigeriano, pregiudicato e irregolare in Italia. E' stata la titolare del negozio ad accorgersi che qualcosa non andava e a chiamare la polizia, descrivendo la persona che aveva tentato il furto. Gli agenti della Volante hanno così bloccato ancora in zona il 23enne, trovato in possesso di una tenaglia e un temperino. Il pregiudicato è stato quindi denunciato per tentato furto e sanzionato per non aver rispettato il divieto di uscire dopo le 22 senza un valido motivo.

Edizioni locali collegate: Prato

