13.05.2020 h 11:22 commenti

Sorpreso mentre cede una dose di cocaina: in manette un 29enne

Il giovane è stato arrestato dai carabinieri a Montemurlo. Sia lui sia il cliente sono stati anche sanzionati per non aver rispettato il divieto di uscire di casa senza un valido motivo

Un marocchino di 29 anni è stato arrestato dai carabinieri della Tenenza di Montemurlo con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato sorpreso e bloccato da una pattuglia nei pressi di piazza Oglio a Montemurlo, subito dopo aver ceduto una dose di cocaina ad un giovane acquirente montalese, quest’ultimo segnalato alla prefettura di Prato quale assuntore. L’arrestato è stato invece trattenuto presso le camere di sicurezza della Tenenza di Montemurlo in attesa del rito direttissimo. Nei confronti dei due è scattata anche la sanzione per aver lasciato il proprio domicilio in assenza dei motivi ammessi dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per la prevenzione del contagio del covid19.



Edizioni locali collegate: Montemurlo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus