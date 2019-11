05.11.2019 h 13:06 commenti

Sorpreso mentre cede cocaina: addosso gli vengono trovate altre 22 dosi

In manette un 20enne bloccato dai carabinieri di Montemurlo in viale dell'Unione Europea. I due clienti sono stati segnalati alla Prefettura. Ottavo spacciatore di cocaina arrestato negli ultimi due mesi

Un giovane marocchino è stato arrestato stanotte, 5 novembre, dai carabinieri mentre cedeva tre dosi di cocaina a due clienti italiani. I militari gli hanno poi sequestrato altre 22 dosi e resta da capire, adesso, se la quantità di sostanza stupefacente sarà ritenuta sufficiente dal giudice per mandare in carcere l'arrestato. Negli ultimi tempi, infatti, ha fatto discutere la scarcerazione di numerosi pusher proprio a causa della limitata quantità di sostanza stupefacente trovata nelle loro disponibilità, sulle base di quanto prevede il quinto comma della legge che punisce la detenzione e lo spaccio di stupefacenti.

Sono stati i carabinieri di Montemurlo ad effettuare l'arresto - l'ottavo per cocaina negli ultimi due mesi - dopo aver sorpreso un 20enne originario del Marocco nei pressi di viale dell’Unione Europea mentre cedeva tre dosi di cocaina a due giovani italiani. Alla vista dei militari, lo spacciatore ha tentato di darsi alla fuga ma è stato raggiunto immediatamente e bloccato. Nel corso della perquisizione personale è stato trovato in possesso di ulteriori 22 dosi di cocaina. Gli assuntori sono stati segnalati alla Prefettura di Prato per i conseguenti provvedimenti amministrativi mentre lo stupefacente ed il denaro sono stati sequestrati.



