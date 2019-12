18.12.2019 h 18:07 commenti

Sorpreso mentre cede cocaina ad una ragazza. A casa nascondeva altra droga e 6mila euro in contanti

I carabinieri di Montemurlo hanno arrestato un pusher di 56 anni dopo averlo sorpreso in via della Viaccia

Un 56enne originario del Marocco è stato arrestato spaccio di sostanze stupefacenti dai carabinieri della Tenenza di Montemurlo che lo hanno sorpreso, nella nottata di oggi 18 dicembre, in via della Viaccia a Montemurlo mentre cedeva una dose di cocaina ad una ragazza pratese. Alla vista dei militari il pusher ha tentato di darsi alla fuga ma è stato raggiunto immediatamente e bloccato. Nel corso della perquisizione personale e domiciliare, insiem all’unità cinofila della polizia municipale di Prato, è stato trovato in possesso di ulteriori 50 grammi di stupefacente tra hashish e cocaina nonché di oltre 6mila euro ritenuti il provento dell’attività di spaccio.



Edizioni locali collegate: Montemurlo

