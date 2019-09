18.09.2019 h 08:44 commenti

Sorpreso in auto con un etto di cocaina, in manette spacciatore

I carabinieri di Iolo hanno arrestato un 48enne bloccato nella zona del Conad delle Fontanelle: il grosso dello stupefacente era nascosto dietro le bocchette d'aria della sua vettura. Già comparso davanti al giudice, ha patteggiato due anni e otto mesi di reclusione

Aveva in auto un etto di cocaina, suddiviso in dosi e pronte ad essere spacciate. Ma il pusher, un 48enne di origine marocchina, era seguito da tempo dai carabinieri della stazione di Iolo, impegnati in una indagine antidroga. Così, nel pomeriggio di lunedì 16 settembre, i militari sono entrati in azione, mentre lo spacciatore si trovava nella zona del supermercato Conad di via Roma alle Fontanelle.

I carabinieri hanno subito trovato 6 dosi addosso al marocchino. Ma il grosso dello stupefacente era stato nascosto nella scocca del'auto, dietro le bocchette di aspirazione. Qui, dentro una busta, sono state trovate tre “palle di cocaina” per circa 60 grammi totali, oltre ad altre 70 monodosi. Il totale dello stupefacente sequestrato ammonta a circa un etto.

Lo spacciatore è stato quindi arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di cocaina.Ieri mattina è comparso davanti al giudice e ha patteggiato una pena di due anni e otto mesi di reclusione.

Per i carabinieri di Iolo è il secondo colpo grosso consecutivo inferto allo spaccio, due settimane fa avevano infatti scoperto una piantagione di marijuana nei boschi di Javello.



