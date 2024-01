Aveva appena cercato di forzare gli infissi di un'abitazione in via di San Giusto, quando è stato bloccato dai poliziotti di una Volante. E' successo stanotte, 25 gennaio, intorno alle 4. Gli agenti, impegnati nel controllo del territorio, hanno notato in strada un giovane che, alla vista del'auto della polizia, cercava di disfarsi di un attrezzo artigianale in ferro per poi darsi alla fuga. Insospettiti dal comportamento del giovane, i poliziotti lo hanno bloccato e identificato come un ventenne di nazionalità pakistana, con precedenti di polizia.