Sorpreso dai poliziotti in borghese mentre cede cocaina ad un "cliente"

In manette è finito un 39enne che aveva finito di scontare nel 2016 gli arresti domiciliari. Addosso aveva altre dosi di sostanza stupefacente pronte per essere spacciate

E' stato sorpreso dagli agenti in borghese della polizia mentre cedeva una dose di cocaina a un cliente in via Bologna. E, una volta bloccato e perquisito dagli agenti della Squadra Mobile, è risultato avere addosso altre 8 dosi di sostanza stupefacente, per un totale di circa 5 grammi. Per questo motivo un 39enne di nazionalità marocchina è stato arrestato ieri 13 febbraio. L'uomo, regolare in Italia, ha dei precedenti ed è stato scarcerato nel 2016 dopo aver trascorso un periodo agli arresti domiciliari. Il pusher è stato nuovamente messo ai domiciliari in attesa del processo per direttissima. L'acquirente è, invece, un cittadino italiano che è stato segnalato alla Prefettura come consumatore di stupefacenti.

Edizioni locali collegate: Prato

