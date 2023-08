09.08.2023 h 12:03 commenti

Sorpreso dai carabinieri mentre nasconde la cocaina sotto un mattone

In manette è finito un 21enne già con precedenti. Altro stupefacente era nascosto in un boschetto vicino a via Tanaro a Montemurlo e altro ancora nella sua abitazione di Montale

Un 21enne di nazionalità marocchina e residente a Montale è stato arrestato dai carabinieri della Tenenza di Montemurlo con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nel corso dell'operazione sono stati recuperati complessivamente quasi 60 grammi di cocaina, sequestrata insieme alla somma di quasi 1.300 euro, ritenuta provento dell'attività di spaccio. Il giovane, che ha già numerosi precedenti legati agli stupefacenti, ieri mattina 8 agosto è stato visto dai carabinieri mentre nascondeva qualcosa sotto un mattone nella zona di via Tanaro a Montemurlo. I militari hanno aspettato che salisse a bordo di un'auto per bloccarlo e perquisirlo. Dal controllo del veicolo è stata rinvenuta la somma di 130 euro riposta nelle alette del parasole e tre telefoni cellulari. All’interno del mattone , invece, c'erano quattro involucri contenenti della cocaina pari a tre grammi circa. Un minuzioso controllo dell’area boschiva, in cui si era addentrato il giovane marocchino, ha poi consentito ai carabinieri di recuperare un ulteriore involucro contenente 12 dosi di cocaina, pari a 10 grammi circa, nonché materiale necessario al taglio ed al confezionamento dello stupefacente. La perquisizione è stata quindi estesa all’abitazione del giovane, dove, occultate tra alcuni indumenti riposti in un armadio, sono state trovate sei dosi e un “sasso” di cocaina rispettivamente del peso di 4 e 40 grammi circa nonché la somma di 1.155 euro in banconote di piccolo taglio.

Edizioni locali collegate: Montemurlo

