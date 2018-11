06.11.2018 h 12:37 commenti

Sorpreso a spacciare lungo la pista ciclabile: in manette un giovane pusher

Lo spacciatore è stato bloccato subito dopo aver ceduto due dosi di eroina ad un giovane italiano

Un pusher nigeriano è stato arrestato, nella serata di ieri 5 novembre, lungo la pista ciclabile nei pressi della Stazione centrale. A fermarlo sono stati i carabinieri di Prato che hanno agito insieme ai colleghi di Montemurlo. I militari hanno “attenzionato” un ragazzo nigeriano e lo hanno sorpreso mentre cedeva due dosi di eroina ad un giovane italiano. Il pusher è stato quindi arrestato in flagranza di reato per spaccio di sostanze stupefacenti e trattenuto nelle celle di sicurezza della Tenenza di Montemurlo in attesa di giudizio direttissimo mentre l’italiano è stato segnalato alla Prefettura di Prato come assuntore di droga.



Edizioni locali collegate: Prato

