14.10.2020 h 14:20 commenti

Sorpreso a spacciare in piazza Mercatale tenta la fuga, cade e si fa male: denunciato ventunenne

E' successo ieri sera. Il giovane ha tentato di sottrarsi al controllo della polizia. Sul posto è stata fatta intervenire un'ambulanza. Sequestrati hashish e soldi

Nel tentativo di sottrarsi al controllo della polizia, è caduto e si è lussato una spalla. Il giovane, un marocchino di 21 anni, è stato bloccato e denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. E' successo nella serata di ieri, martedì 13 ottobre, in piazza Mercatale. Il nordafricano è stato trovato in possesso di 3 grammi di hashish e di 80 euro. Gli agenti che lo hanno identificato, hanno riscontrato a suo carico precedenti per reati contro il patrimonio, contro la persona e per droga. Il giovane deve rispondere anche di resistenza a pubblico ufficiale e di ingresso e soggiorno illegale in Italia perché sprovvisto del permesso di soggiorno. La polizia ha fatto intervenire un'ambulanza per le cure necessarie in seguito alla caduta.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus