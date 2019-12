04.12.2019 h 14:46 commenti

Sorpreso a spacciare ferisce poliziotto: arrestato e subito scarcerato

Si tratta di un 25enne nigeriano con precedenti per reati contro la persona. Il blitz dell'Antidroga è scattato in piazzale della Direttissima

E' stato arrestato nel piazzale della Direttissima a Prato subito dopo essere stato sorpreso dai poliziotti dell'Antidroga a vendere eroina a dei giovani. Protagonista un venticinquenne di origine nigeriana, con precedenti per reati contro la persona, residente a Borgo San Lorenzo, richiedente asilo politico e con in corso una pratica di rinnovo alla questura di Firenze.

L'arresto per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale è stato convalidato ma il giudice ha disposto la scarcerazione in attesa del processo.

Gli uomini della Squadra mobile di sono appostati ieri pomeriggio, 3 dicembre, sulla base di una serie di segnalazioni su una fiorente attività di spaccio all'ombra della stazione.Segnalazioni che si sono rivelate fondate perché poco dopo il venticinquenne nigeriano è apparso "sulla scena" e con fare furtivo ha scambiato qualcosa con alcuni coetanei che poi hanno confermato alla polizia essere eroina per uso personale. E' scattato quindi l'arresto con l'aiuto di un equipaggio delle Volanti. Il giovane ha inutilmente tentato la fuga da cui è nata una colluttazione in cui un poliziotto si è ferito alla mano. La prognosi è di 8 giorni.