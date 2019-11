11.11.2019 h 12:50 commenti

Sorpreso a spacciare eroina, scatta il secondo arresto in quattro mesi per un diciottenne

I carabinieri lo avevano già arrestato ad agosto con 20 dosi di eroina. In quell'occasione si dichiarò minorenne ma gli accertamenti lo smentirono

Un diciottenne di origine marocchina è stato arrestato dai carabinieri per spaccio di droga dopo essere stato sorpreso a cedere una dose di eroina a un italiano in zona Galciana. E' lo stesso spacciatore arrestato ad agosto con 20 dosi di stupefacente. In quell'occasione il giovane dichiarò di essere minorenne ma i rilievi antropometrici effettuati all'ospedale lo smentirono. Ora dovrà rispondere anche di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale perchè ha tentato di sfuggire ai militari che lo hanno braccato.

Poche ore dopo, e precisamente stamani 11 novembre, i carabinieri hanno arrestato anche un nigeriano di 26 anni sorpreso a cedere tre dosi di eroina a un cinese nel quartiere Macrolotto Zero. Il giovane era stato fermato pochi giorni prima con il sospetto che avesse ingerito droga ma poichè la Tac non ha evidenziato alcuna presenza di stupefacente, il 26enne era tornato in libertà. Fino a oggi.