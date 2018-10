30.10.2018 h 08:58 commenti

Sorpreso a spacciare ecstasy e ketamina in piazza Mercatale: arrestato ma è già tornato libero

I carabinieri hanno bloccato un 27enne, irregolare in Italia. Il giudice ha disposto per il giovane la misura cautelare dell'obbligo di firma

Quando è stato fermato dai carabinieri in borghese aveva probabilmente appena iniziato il giro dei suoi clienti. Addosso, infatti, i militari del Nucleo Investigativo gli hanno trovato 14 bustine di ketamina (per un totale di 48 grammi) e sette pasticche di ecstasy. Appena 45, invece, gli euro in contanti. Segno evidente che, fino a quel momento, aveva ceduto solo una minima parte del suo “campionario”.

E' stato arrestato così, la sera di sabato 27 ottobre in piazza Mercatale, un cittadino cinese di 27 anni, originario del Fujiang e domiciliato a Prato, irregolare in Italia. Soldi e stupefacente sono stati sequestrati, mentre il giovane è già comparso in giudizio direttissimo di fronte al tribunale di Prato che ha convalidato l’arresto è disposto la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L'uomo, difeso dall'avvocato Alessandro Fantappié, tornerà in aula a febbraio e in quella occasione sarà chiesta la perizia sullo stupefacente sequestrato.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus