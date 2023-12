18.12.2023 h 16:11 commenti

Sorpreso a spacciare dentro una sala giochi: arrestato un 30enne

L'uomo, già noto ai carabinieri, è stato bloccato con addosso circa 30 grammi di stupefacente già diviso in dosi mentre nella sua casa ne sono stati trovati altri 80 grammi oltre a tutto il necessario per il confezionamento

Aveva scelto come luogo di "lavoro" una sala slot nei pressi di piazza del Mercato Nuovo, dove, approfittando del viavai di persone, spacciava. M la sua attività è stata interrotta dai carabinieri che lo hanno arrestato. In manette è finito un 30enne nordafricano, che dovrà rispondere all'accusa di detenzione i fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Ad attirare l'attenzione dei militari sono stati alcuni movimenti sospetti dell’uomo, ma anche il fatto che il suo volto fosse già noto, visti i precedenti anche in materia di stupefacenti. Così i carabinieri lo hanno bloccato per poi procedere ad un controllo, durante il quale sono state trovate 21 dosi di hashish, per complessivi 30 grammi, ed una quarantina di euro, sequestrati unitamente allo stupefacente. La perquisizione nel domicilio del 30enne, che abita a Prato, ha poi consentito di recuperare altri 80 grammi di hashish ed una bilancina elettronica utilizzata per la predisposizione delle singole dosi.

Dopo la convalida davanti al Tribunale per l’uomo è stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di dimora a Prato.