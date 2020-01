13.01.2020 h 14:33 commenti

Sorpreso a rubare una bici a pedalata assistita, nello zaino ha un kit da ladro professionista

I carabinieri hanno arrestato un 38enne che ha tentato il colpo nel parcheggio del supermercato Simply

Per i carabinieri, che lo hanno arrestato ieri sera 12 gennaio, è un ladro di biciclette “professionista”, alla luce del kit che gli hanno sequestrato nello zainetto che portava con sé. In manette è finito il 38enne Jonata Puggelli, disoccupato e pluripregiudicato per reati contro il patrimonio. L'uomo, verso le 18.30 di ieri, è stato notato mentre stava cercando di rubare una bici nel parcheggio del supermercato Simply. Il mezzo preso di mira è una bici a pedalata assistita marca Esperia del valore commerciale di mille euro e di proprietà di un commerciante cinese di 54 anni. I carabinieri hanno bloccato il ladro e hanno restituito il mezzo al legittimo proprietario.

Nello zaino del 38enne, come detto, sono stati sequestrate una tronchese, due tenaglie, un cacciavite, una chiave a tubo e un set di chiavi a brucola. Si tratta, come spiegato dai militari, di attrezzi di marca e dalle prestazioni studiate apposta per il montaggio di biciclette.



