Sorpreso a rubare su un'auto in sosta minaccia il proprietario con un coltello, arrestato

In manette un pregiudicato di 41 anni. E' successo la scorsa notte in via del Lazzeretto alle Badie. Sul posto la polizia

E' stato sorpreso dal proprietario a rubare dentro l'auto in sosta e per difendersi ha tirato fuori un coltello a serramanico. E' successo nella notte di martedì 19 maggio in via del Lazzeretto, nella zona delle Badie. Il ladro, un nordafricano di 41 anni, irregolare in Italia e con diversi precedenti, è stato arrestato dalla polizia per rapina impropria. Quando il proprietario, che era insieme ad altre persone, si è accorto che qualcuno stava rovistando nella sua macchina, si è avvicinato e ha tentato di fermare il malvivente che però è riuscito a fuggire. Ne è nato un inseguimento durante il quale il nordafricano ha tirato fuori un coltello a serramanico e con quello ha minacciato sia il proprietario dei veicolo che le altre persone che erano con lui. Nel frattempo è stata avvertita la questura che ha inviato sul posto una Volante. Gli agenti sono riusciti a bloccare il nordafricano che, perquisito, è stato trovato in possesso di un secondo coltello e di due paia di occhiali di marca appena prelevati dall'auto.



