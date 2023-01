10.01.2023 h 14:10 commenti

Sorpreso a rubare su un'auto in sosta, in manette pregiudicato con una lunga sfilza di precedenti

L'uomo, lo stesso che nel 2013 colpì con una mannaia un connazionale al culmine di una lite per uno posto letto, è stato arrestato dalla polizia all'alba di oggi in via Pomeria. Sequestrati oggetti da scasso. Recuperata la refurtiva: qualche spicciolo e oggetti personali. Domani il processo per direttissima

Una lunghissima sfilza di precedenti e di illeciti tra i quali un tentato omicidio poi rubricato in lesioni gravi. All'elenco se aggiunge una ennesima riga: il furto su un'auto in sosta. L'uomo, nigeriano di 32 anni, è stato arrestato dalla polizia all'alba di martedì 10 gennaio in via Pomeria dopo aver infranto il finestrino di una macchina parcheggiata. Il pregiudicato, lo stesso che nel 2013 colpì con una mannaia un connazionale al culmine di una lite per un posto letto (leggi) è stato trovato in possesso di diversi attrezzi da scasso e della refurtiva appena prelevata dall'abitacolo (qualche spicciolo e effetti personali). Sono stati gli agenti di una Volante, nel corso del servizio di controllo del territorio, a notare il 32enne che rovistava nella macchina. Nella mattina di domani sarà celebrato il processo per direttissima. Il nigeriano è difeso dall'avvocato Andrea Parlanti, che già lo aveva assistito per i fatti del 2013.



Edizioni locali collegate: Prato

