10.05.2019 h 13:30

Sorpreso a rubare su un'auto in sosta dai carabinieri, arrestato quarantenne

E' successo all'alba di stamani in via Ciliani. L'uomo aveva appena spaccato il finestrino dell'auto con un bastone di legno

Stava tentando di rubare su un'auto parcheggiata nella zona di via Ciliani, quando è stato sorpreso dai carabinieri del Radiomobile. E' finita così l'avventura di un quarantenne albanese residente a Pistoia, fermato ed arrestato dai militari all'alba di oggi, 10 maggio. L'uomo dovrà rispondere di tentato furto su auto. I carabinieri hanno sorpreso in flagrante il malvivente durante un servizio di controllo del territorio finalizzato proprio alla prevenzione di reati predatori.

Il quarantenne aveva appena rubato all’interno dell’auto, una Daewoo, dopo aver spaccato il vetro con un bastone di legno. Ora si trova al comando di via Picasso nella camera di sicurezza in attesa di rito direttissimo fissato per domani al palazzo di giustizia pratese. Tenuto conto del modus operandi utilizzato dal ladro sono in corso indagini per stabilire se l’uomo sia il responsabile di altri furti su auto in sosta commessi nella stessa zona.

