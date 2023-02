23.02.2023 h 10:48 commenti

Sorpreso a rubare in un supermercato, si scaglia contro i poliziotti e ne ferisce due

E' successo nella tarda mattinata di ieri nella zona del Soccorso. Addosso all'uomo è stato trovato anche un coltello

Un pluripregiudicato quarantenne è stato arrestato dai poliziotti delle Volanti dopo aver tentato un taccheggio all'interno di un supermercato nella zona del Soccorso. E' successo verso le 13 di ieri 22 febbraio. L'uomo, un rumeno 40enne, quando ha visto avvicinarsi gli agenti, ha iniziato a dare in escandescenza e si è scagliato contro i poliziotti che, non senza fatica, sono riusciti a bloccarlo. Addosso all'uomo è stato trovato anche un coltello, poi sequestrato. Le intemperanze del 40enne sono proseguite sulla Volante che lo stava trasferendo in Questura. Alla fine per il rumeno è scattato l'arresto per i reati di minaccia, violenza, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. Entrambi gli agenti intervenuti sono stati poi portati al pronto soccorso per essere medicati. La prognosi per tutti e due è di sette giorni.

