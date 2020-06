14.06.2020 h 11:16 commenti

Sorpreso a rubare in un outlet, aggredisce il titolare e un finanziere libero dal servizio

Arrestato dai carabinieri un 49enne che aveva cercato di trafugare una maglietta ma era stato scoperto. Ferito ad una spalla il militare intervento in aiuto del negoziante

Ci sono voluti un finanziere libero dal servizio e due pattuglie di carabinieri per bloccare e arrestare un malvivente cinese di 49 anni che ieri, 13 giugno, era entrato all'orario di chiusura all’interno di un outlet di via Roma con lo scopo di trafugare alcuni capi di abbigliamento. La tecnica usata dal ladro consisteva nel portarsi nel camerino di prova con più magliette, restituirle in parte e trattenerne una indossata sotto il giubbotto. Ma la manovra non è sfuggita al titolare del negozio che già aveva adocchiato i movimenti dell’uomo, anche ricordando precedenti ingressi dell’orientale nel negozio in cui aveva provato merce ma senza mai acquistarla.

Per questo ha affrontato il ladro per farsi restituire la maglietta e per trattenerlo in attesa dei carabinieri. Ma l’uomo ha reagito, ingaggiando una colluttazione con il negoziante, in auto del quale è intervenuto un luogotenente della guardia di finanza che si trovava nel negozio. L’accesa e violenta resistenza del ladro era tale che il militare della Guardia di finanza è stato poi costretto a ricorrere alle cure dei sanitari del pronto soccorso dell’ospedale di Prato per una distrazione alla spalla.

Sono poi arrivate due pattuglie della Radiomobile dei carabinieri e alla fine il 49enne è stato immobilizzato e arrestato. L'uomo è accusato di rapina impropria.



