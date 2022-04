06.04.2022 h 10:17 commenti

Sorpreso a rubare in un negozio, aveva appena terminato l'affidamento in prova ai servizi sociali per furto

Tre Volanti della polizia sono intervenute stanotte in un esercizio commerciale di via Guevara dove era scattato l'allarme. Il ladro si nascondeva sotto il bancone ed è stato arrestato

Aveva appena finito il periodo di affidamento in prova ai servizi sociali dopo una condanna per furto, il pregiudicato italiano di 45 anni, arrestato questa notte 6 aprile dalle Volanti della Questura che lo hanno sorpreso a rubare all'interno di un negozio di articoli per parrucchiere in via Guevara. Nell'introdursi nel negozio, utilizzando un tronchese, il ladro ha fatto scattare l'allarme e così, nel giro di poco, sono arrivate tre pattuglie delle Volanti, coordinate dalla centrale operativa della Questura. I poliziotti, dopo aver circondato il locale, hanno trovato il 45enne che cercava di nascondersi sotto il bancone. In uno zaino aveva già messo un computer portatile, rasoi, un cellulare, una telecamera e varie confezioni di profumo.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus