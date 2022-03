28.03.2022 h 11:43 commenti

Sorpreso a rubare camicie griffate al Parco Prato: arrestato

L'intervento dei carabinieri dopo che gli addetti alla vigilanza avevano bloccato un 40enne. Sempre i militari hanno portato in carcere un ladro condannato in via definitiva

Un georgiano 40enne è stato arrestato dai carabinieri dopo essere stato sorpreso a rubare abbigliamento da un punto vendita nel centro commerciale Parco Prato. E' successo sabato 26 marzo e il primo intervento è stato effettuato dal personale di sicurezza del negozio che poi ha contattato i carabinieri vista la difficoltà di contenere le reazioni e le intemperanze dello straniero. I militari del Radiomobile hanno quindi analizzato i filmati delle telecamere di videosorveglianza che mostravano l’uomo mentre rubava diverse camicie da uomo griffate, rimuovendo le placche antitaccheggio con tronchesine e punte da trapano. Un secondo arresto è stato eseguito dai carabinieri della Stazione di Prato nei confronti di un cittadino cinese di 45 anni, che era stato già oggetto di un’attività investigativa da parte dei militari. Il 45enne era stato identificato come autore di una serie di furti nei confronti di connazionali e per i quali, in via definitiva, il giudice gli ha comminato un aggravamento di pena. Portato al carcere della Dogaia, l'uomo dovrà rimanere recluso fino al 12 dicembre 2023.

