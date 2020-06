30.06.2020 h 14:55 commenti

Sorpreso a rubare a bordo di auto parcheggiate in strada a San Paolo

I poliziotti della Volante hanno arrestato un quarantenne, trovato con un borsone pieno di oggetti che aveva probabilmente trafugato a bordo dei mezzi presi di mira

Un "topo d'auto" è stato arrestato stanotte 30 giugno, poco prima delle 2, da una pattuglia delle Volanti, che lo ha sorpreso a rovistare all'interno di un'auto parcheggiata in via Paganini a San Paolo. I poliziotti erano intervenuti dopo la segnalazione, arrivata alla centrale operativa, di un ladro che stava rubando a bordo dei mezzi lasciati in sosta nella zona. Quando ha visto avvicinarsi l'auto della polizia, il ladro ha cercato di scappare, portando con sé un borsone di tela. Ma è stato bloccato dagli agenti che lo hanno identificato per un cittadino marocchino di 40 anni. All'interno della borsa sono stati trovati oggetti di cui l'uomo non è stato in grado di rivendicare il possesso. E' stato quindi arrestato con l'accusa di furto aggravato e domani sarà processato per direttissima.

