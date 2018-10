08.10.2018 h 13:37 commenti

Sorpreso a lavarsi completamente nudo alla fontanella di piazza Stazione

L'uomo, un 48enne orientale, già noto per episodi del genere, è stato fatto rivestire dalla polizia che lo ha denunciato per atti osceni in luogo pubblico

Completamente nudo si è lavato alla fontanella pubblica in piazza Stazione incurante dei passanti che aveva attorno. E' successo ieri pomeriggio, 7 ottobre poco prima delle ore 14. Una pattuglia delle volanti, giunta sul posto su segnalazione, ha sorpreso il 48enne orientale mentre si dedicava all'igiene personale. Noto alle forze dell'ordine per episodi analoghi avvenuti in passato, l'uomo è stato invitato a rivestirsi e portato in questura dove è stata formalizzata la denuncia per atti osceni in luogo pubblico. In corso gli accertamenti dell'ufficio Immigrazione sulla sua posizione.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus