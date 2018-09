22.09.2018 h 17:44 commenti

Sorpreso a guidare ubriaco ma non possono ritirargli la patente: non l'ha mai presa

L'uomo è stato fermato questa notte in declassata alla guida di una Audi A4: è risultato essere clandestino in Italia e privo di qualsiasi documento. L'auto è stata sottoposta a fermo amministrativo

Lo hanno fermato, nel cuore della notte, gli agenti di una Volante, mentre viaggiava ubriaco in Declassata a bordo di una Audi A4. Ma la patente non gliel'hanno potuta ritirare, per il semplice motivo che non l'aveva mai conseguita.

E' successo alle 3.30 di questa notte, 22 settembre. Protagonista un cinese di 57 anni, risultato irregolare in Italia. Il controllo con l'etilometro ha confermato lo stato di ebbrezza, con un tasso alcolemico due volte superiore al limite massimo. A quel punto, non potendo ritirare la patente mai avuta, i poliziotti hanno sottoposto a fermo amministrativo l'Audi, intestata ad un connazionale, e hanno denunciato l'uomo per guida in stato di ebbrezza, elevando una serie di sanzioni amministrative.