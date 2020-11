16.11.2020 h 10:42 commenti

Sorpreso a fare i suoi bisogni in strada reagisce agli agenti della Municipale

L'uomo in un colpo solo si è preso la denuncia per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale oltre alle sanzioni per essere uscito senza valido motivo e per non aver indossato la mascherina

In un colpo solo è riuscito a collezionare tre sanzioni: oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, violazione delle norme prescritte dal Dpcm del Governo che vieta le uscite in zona rossa senza giustificato motivo e mancanza della mascherina. Queste le accuse a carico di un pratese di 57 anni che ieri 15 novembre è stato trovato dalla Municipale mentre orinava in piazza del Pesce.

Quando gli agenti lo hanno avvicinato, l'uomo gli ha aggrediti verbalmente e si è rifiutato di fornire le sue generalità. Così è stato portato al comando di piazza dei Macelli per essere identificato. E' anche stato multato con 400 euro visto che non è stato in grado di dare una valida motivazione del perché si trovasse fuori dalla propria abitazione e pari sanzione per non aver rispettato l'obbligo di utilizzare la mascherina. La stessa persona, che abita in centro, era stata dneunciata anche qualche giorno fa.

