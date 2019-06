11.06.2019 h 17:31 commenti

Sorpreso a cedere una dose di cocaina, in manette un pusher 44enne

Una pattuglia in borghese di carabinieri è entrata in azione ieri sera sulla pista ciclabile all'altezza di piazza Europa dopo aver assistito ad uno scambio sospetto

E’ stato notato mentre, ieri sera 10 giugno, cedeva ad un giovane un involucro poi risultato essere una dose di cocaina. Il tutto sotto lo sguardo di una pattuglia di carabinieri di Montemurlo che, con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato un marocchino 44enne senza fissa dimora.

I militari, impegnati in un servizio di controllo in abiti civili nei pressi della pista ciclabile di Prato, all’altezza di piazza Europa, hanno assistito ad uno scambio sospetto tra due persone che sono state immediatamente raggiunte e fermate, accertando che si trattava della cessione di una dose di cocaina.

Il pusher è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Tenenza di Montemurlo in attesa di giudizio direttissimo mentre l’acquirente è stato segnalato alla Prefettura di Prato quale assuntore di stupefacenti per i conseguenti provvedimenti amministrativi.



