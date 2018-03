22.03.2018 h 18:49 commenti

Sorpreso a cedere due dosi di eroina, alla vista dei carabinieri ingoia numerosi ovuli

Il pusher è stato arrestato oggi dopo due giorni di ricovero in ospedale durante il quale ha espulso 33 miniconfezioni con all'interno 28 grammi di sostanza stupefacente

Ancora un pusher nigeriano finito nella rete tesa dai carabinieri della tenenza di Montemurlo che nelle ultime settimane hanno effettuato numerosi arresti nel centro di Prato. I militari, seguendo le mosse di alcuni tossicodipendenti, sono arrivati, lo scorso martedì 20 marzo, in vicolo Fior di Vetta, dove hanno assistito alla cessione di due dosi di eroina da parte di un 23enne nigeriano, clandestino e con precedenti. L'uomo è stato subito bloccato e nelle concitate fasi ha ingoiato alcune palline di eroina. Trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Prato, è stato sottoposto ad accertamenti tecnico/diagnostici che hanno mostrato all'interno del suo corpo numerosi ovuli verosimilmente di sostanza stupefacente. Vigilato presso l’ospedale, ad oggi 22 marzo l’uomo ha espulso 33 involucri di cellophane trasparente contenenti circa 28 grammi di eroina. E' stato quindi arrestato per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Le due dosi erano state vendute a 15 euro ciascuna. Proprio la diminuzione del prezzo dell'eroina sta portando ad un incremento della richiesta soprattutto da parte dei più giovani. Secondo quanto appurato dagli investigatori, gli spacciatori ingeriscono gli ovuli prima di iniziare lo spaccio per evitare di essere trovati con la sostanza stupefacente in caso di controllo. Una volta contattati dall'acquirente, vanno nei bagni dei bar del centro e “prelevano” la droga.



