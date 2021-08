04.08.2021 h 08:19 commenti

Sorpresi sull'autobus senza biglietto, minacce e insulti ai controllori: denunciato anche un minorenne

E' successo in piazza della Stazione. Sul posto è intervenuta la polizia che ha dovuto faticare non poco per riportare la situazione alla calma. Le contestazioni: violenza, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale

Quando sono stati scoperti senza biglietto, hanno reagito con violenza e hanno aggredito i due controlli. E' successo intorno alle 19 di ieri, martedì 3 agosto, su un autobus della Cap. I due controllori hanno avvertito la polizia che si è presentata al capolinea di piazza della Stazione dove i due aggressori – un sedicenne e un diciannovenne – sono stati identificati. Pur in presenza degli agenti, i due giovani hanno continuato a minacciare e a insultare i due controllori. Portati in questura, sono stati denunciati per violenza, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. Il minorenne è stato affidato ai genitori avvertiti dell'accaduto.



