Sorpresi in auto con arnesi da scasso, denunciati quattro pregiudicati

Un quinto è riuscito a scappare. Il controllo dei carabinieri di Iolo è scattato a San Giusto e poco dopo a Tobbiana

I carabinieri della stazione di Iolo sono riusciti a scoprire e sequestrare due “set” da scasso, utile per entrare in altrettanti controlli effettuati lunedì sera, 6 giugno, a San Giusto e a Tobbiana. Complessivamente sono state denunciati quattro uomini, tutti di origine albanese, pregiudicati e senza fissa dimora, per porto ingiustificato di oggetti atti allo scasso. Un quinto si è dato alla fuga e sono in corso accertamenti per identificarlo.

Il primo accertamento è scattato attorno alle 19,30 a San Giusto. Ai militari non è sfuggito lo strano nervosismo dei due occupanti di una vettura appena incrociata e tantomeno la testa di un terzo che si intravedeva in corrispondenza dei sedili posteriori, visibilmente sdraiato con l’intento di nascondersi.

La perquisizione che ne è seguita ha permesso di trovare in loro possesso cacciaviti, guanti, torce e soprattutto una lastra radiografica normalmente utilizzata per aprire le porte blindate. Accompagnati in caserma, i tre, rispettivamente di 32, 26 e 35 anni, non hanno saputo fornire spiegazioni convincenti e sono stati così denunciati per porto ingiustificato di oggetti atti allo scasso.

Un quarto cittadino albanese, classe 1988, è stato poi denunciato alcune ore dopo, sempre dai militari di Iolo e per gli stessi reati, ma in località Tobbiana. Anche stavolta l’uomo si trovava in auto in compagnia di una seconda persona che all’alt dei militari è sceso dal veicolo dandosi alla fuga, mentre il guidatore è stato fermato e denunciato.

Sulla sua vettura i militari hanno infatti trovato mazzuoli, cacciaviti e guanti di gomma. Tutto l’armamentario rinvenuto è stato sottoposto a sequestro. “Qualora le ipotesi di reato venissero confermate - spiegano i carabinieri - i militari avrebbero evitato una vera e propria razzia in danno di qualche sfortunato cittadino pratese”.







