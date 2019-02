25.02.2019 h 12:45 commenti

Sorpresi dalla polizia a rubare macchine da cucire nella ditta di via Ariosto: arrestato uno dei ladri

E' successo stanotte quando una pattuglia della Volante ha intercettato un terzetto che aveva appena forzato il portone dell'azienda

Un pregiudicato di 32 anni, di nazionalità rumena, è stato arrestato dai poliziotti delle Volanti che questa notte, 25 febbraio, lo hanno sorpreso mentre stava cercando di rubare macchine da cucire in una ditta di confezioni cinese in via Ariosto. L'uomo era con due complici, che sono riusciti a scappare.

I ladri avevano forzato il lucchetto del portone dell'azienda e stavano provando a rubare 12 tagliaecuci che volevano caricare su un'auto parcheggiata poco distante. I poliziotti li hanno sorpresi e sono riusciti a bloccare il 32enne, che ha cercato di opporre resistenza. Lo straniero, residente a Pisa, è stato quindi arrestato per tentato furto aggravato. L'auto usata per tentare il furto è risultata essere stata presa a noleggio ed è stata sequestrata.