27.08.2019 h 12:35 commenti

Sorpresi dai carabinieri mentre preparano le dosi da spacciare nel parcheggio del locale notturno

In manette tre pusher che avevano con sé 60 grammi di ketamina. Nella loro abitazione sequestrati quasi 2.300 euro in contanti

Sono stati sorpresi dai carabinieri in un parcheggio nei pressi di un locale notturno in via dei Confini mentre si apprestavano a preparare le dosi da rivendere poi all’interno del locale. E' successo ieri sera, 26 agosto, e in manette sono finiti tre cittadini cinesi rispettivamente di 32, 33 e 34 anni, tutti disoccupati, pregiudicati e senza fissa dimora. Ad arrestarli, con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti, sono stati i militari del Nucleo Investigativo che hanno sequestrato anche 60 grammi di ketamina suddivisa in dosi. Successivamente i carabinieri hanno perquisito l'abitazione che i tre occupavano in zona Chiesanuova, dove è stato trovato materiale per il confezionamento, una bilancina di precisione e 2.280 euro in contanti, ritenuti provento di attività di spaccio. Gli arrestati sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza della caserma di via Picasso in attesa di comparire davanti al giudice che ha convalidato i tre arresti e ha disposto per uno la detenzione in carcere, per uno ai domiciliari e per il terzo l'obbligo di firma fino alla data del processo. Le diverse tipologie di misure cautelari sono state prese sulla base dei precedenti dei tre arrestati.

Con quelli di ieri sera sono 81 gli arresti per droga effettuati complessivamente dall’inizio dell’anno dai carabinieri di Prato, con circa 15 kg di sostanza stupefacente recuperata e sottratta al mercato e oltre 85.000 euro di denaro sequestrato.