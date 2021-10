01.10.2021 h 11:58 commenti

Sorpresi dai carabinieri dopo il furto nella bocciofila e in un centro estetico

In manette sono finiti un ragazzo di 19 anni e un 39enne che era già agli arresti domiciliari e ora dovrà rispondere anche del reato di evasione. Per entrambi il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere

Avevano appena messo a segno un furto con scasso all’interno dei locali dell’associazione sportiva “La Baracca” di Prato, in via Perosi, quando sono stati bloccati e arrestati da una pattuglia dei carabinieri della Stazione di Iolo. E' successo la notte tra mercoledì 29 e ieri 30 settembre e i militari hanno recuperato tutta la refurtiva sottratta alla bocciofila, composta da oggetti e beni oltre all’incasso di 400 euro che era conservato all’interno di un cassetto. I due ladri sono stati identificati per un 19enne italiano e un 39enne originario dell'Honduras.

E' stata anche perquisita l’auto usata dai due per raggiungere l’esercizio pubblico e all’interno i carabinieri hanno trovato due pc portatili e un telefono cellulare, provento di un altro furto avvenuto poco prima in un centro estetico di Prato. Trovati anche gli oggetti atti allo scasso e una pistola scacciacani priva del previsto tappo rosso. Il 39enne era già sottoposto al regime degli arresti domiciliari, e quindi dovrà rispondere anche del reato di evasione. Il giudice ha convalidato l'arresto dei due ladri e per entrambi è stata disposta la custodia cautelare in carcere.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus