Sorpresi a spacciare in via Zarini e in via Baracca: in manette due giovani

I carabinieri hanno arrestato un 28enne che aveva appena ceduto una dose di eroina a una donna e un ragazzo di 20 anni che stava vendendo un panetto da un etto di hashish

Due giovani sono stati arrestati dai carabinieri della Tenenza di Montemurlo con l'accusa di spaccio. Entrambe le operazioni sono state fatte nella serata di ieri dalla pattuglia di militari in borghese, impegnati nella vigilanza di alcune zone sensibili per lo spaccio.

Il primo a finire in manette è stato un nigeriano clandestino 28enne, sorpreso mentre, in una traversa di via Zarini, cedeva una dose di eroina ad una donna. Più tardi, nei giardini di via Baracca, è stata la volta di un 20enne di Pistoia, sorpreso mentre cedeva ad un 28enne pratese un panetto di hashish di circa 100 grammi. Nel corso della perquisizione domiciliare i militari hanno rinvenuto un bilancino di precisione, un taglierino e tutto il materiale occorrente per la suddivisione e confezionamento delle dosi.



Edizioni locali collegate: Prato

