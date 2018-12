18.12.2018 h 08:39 commenti

Sorpresi a spacciare eroina e ketamina: doppio arresto dei carabinieri

In manette sono finiti un ventenne nigeriano e un cinese: il primo è stato fermato in centro storico mentre cedeva una dose ad un pratese, il secondo bloccato nella zona di Iolo

Due arresti per droga sono stati effettuati dai carabinieri nell'ambito di controlli notturni svolti in varie parti della città. In manette sono finiti un nigeriano 20enne senza fissa dimora, trovato con oltre 20 grammi di eroina già suddivise in dosi, e un cinese che aveva con sé 10 grammi di ketamina. Entrambi gli spacciatori compariranno davanti al giudice per la convalida.

Il nigeriano è stato visto, ieri sera 17 dicembre, mentre in centro storico cedeva una dose ad un giovane pratese. Una pattuglia in borghese dei carabinieri della Tenenza di Montemurlo è quindi intervenuta e dalla perquisizione dello spacciatore è saltato fuori il grosso dello stupefacente.

Il cinese, invece, nella nottata è stato arrestato dai militari del Reparto Operativo, nel corso di un servizio finalizzato alla repressione del traffico e spaccio di sostanze stupefacenti nella zona di Iolo. Oltre alla droga, già suddivisa in dosi, aveva con sé oltre 500 euro ritenuto provento dell’attività di vendita dello stupefacente.



