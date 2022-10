12.10.2022 h 10:35 commenti

Sorpresi a rubare in una ditta di confezioni, picchiano uno dei dipendenti per far fuggire il complice

L'episodio è successo domenica pomeriggio a Seano. I carabinieri sono riusciti a identificare e denunciare due dei malviventi

Scoperti a rubare in una ditta di confezioni di Seano gestita da cinesi, non hanno esitato a picchiare uno dei dipendenti, che era riuscito a bloccare uno dei ladri. E' successo nel pomeriggio di domenica 9 ottobre in via Don Minzoni e i carabinieri, nel giro di poco, sono riusciti a identificare e denunciare per tentata rapina due dei malviventi, mentre sono ancora in corso le indagini per dare un nome al terzo componente della banda. Si tratta di due uomini di origine marocchina, entrambi trentenni e residenti nella provincia di Pistoia.

I tre ladri confidavano sul fatto che, essendo domenica, la ditta presa di mira potesse essere vuota. Invece, mentre stavano arraffando capi di abbigliamento, sono stati sorpresi da alcuni dipendenti. Dopo averli spintonati, i ladri sono scappati ma uno di loro è stato bloccato, in attesa dell'intervento delle forze dell'ordine. I due complici, però, sono tornati indietro e dopo aver picchiato uno degli operai, un 35enne poi soccorso in codice verde, sono fuggiti a bordo di un furgone bianco.