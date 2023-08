11.08.2023 h 11:02 commenti

Sorpresi a rubare in una casa dai carabinieri dopo l'allarme dato dai vicini

In manette due ladri, mentre un terzo è riuscito a scappare. Il giudice ha convalidato gli arresti e ha disposto la scarcerazione di entrambi i pregiudicati con la misura dell'obbligo di firma

Due "topi d'appartamento" sono stati arrestati dai carabinieri che li hanno sorpresi mentre uscivano dall'appartamento che avevano appena depredato. Portati davanti al giudice, dopo una notte passata nelle celle di sicurezza, i due sono stati scarcerati con la misura dell'obbligo di firma, dopo aver visto convalidare l'arresto

I fatti risalgono alla tarda serata di martedì 8 agosto: i carabinieri della Stazione di Iolo, allertati dalle segnalazioni di alcuni condomini di uno stabile di via delle Scuole Vecchie, che avevano udito dei rumori provenire da un appartamento, sono intervenuti proprio mentre da una finestra stavano scappando tre uomini. I malviventi, vistosi scoperti, hanno cercato di darsi alla fuga spintonando e sgomitando i militari ma due di loro sono stati fermati, mentre il terzo è riuscito ad allontanarsi.

I due uomini, di origine albanese, entrambi di 30 anni, clandestini e con precedenti, sono stati trovati in possesso, celati tra gli indumenti indossati, della somma in contanti di euro 500 e di 400 yuan, nonché oggetti in oro asportati poco prima dall’abitazione, che avevano messo a soqquadro. Inoltre, al momento del controllo avevano in mano un cacciavite ed un piede di porco ed entrambi calzavano guanti da giardinaggio per non lasciare le proprie impronte sul luogo del furto.