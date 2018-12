07.12.2018 h 14:20 commenti

Sorpresi a gettare scarti di pelletteria nei cassonetti di Campi, denunciate tre persone

Sei i sacchi che due uomini, un cinese e un afgano, stavano scaricando in una piazzola ecologica in via Pistoiese quando sono stati sorpresi dai carabinieri

Cento chili di scarti di pelletteria gettati nei cassonetti di via Pistoiese nel Comune di Campi Bisenzio. E' quanto scoperto dai carabinieri della Forestale che hanno denunciato due persone residenti nel pratese. Si tratta di un cinese di Prato, conduttore del mezzo, e di un afgano residente in provincia, sorpreso a gettare 6 sacchi neri contenenti i rifiuti speciali nel cassonetto. Il cinese ha dichiarato ai militari che gli scarti provenivano dall’azienda di pelletteria di famiglia di cui erano entrambi dipendenti, ma non era in grado di esibire nessun atto autorizzativo. Inoltre non risulta alcuna iscrizione all’albo nazionale Gestori Ambientali e la presenza del formulario di identificazione dei rifiuti I due individui sono stati denunciati quindi, per gestione illecita di rifiuti speciali non pericolosi insieme alla titolare della ditta. Il mezzo e i rifiuti sono stati sequestrati.

