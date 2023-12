04.12.2023 h 10:01 commenti

Sorpresa dal buio sul Monte Ferrato, brutta avventura per una 34enne

E' successo ieri 3 dicembre intorno alle 17. La donna era risalita verso il bivacco per recuperare lo zaino che aveva dimenticato. Sul posto sono intervenute una squadra del soccorso alpino e una dei vigili del fuoco

Tanta paura e molto freddo per una 34enne di nazionalità cinese che ieri pomeriggio, 3 dicembre ,è stata colta dal buio mentre si trovava a 200 metri dal bivacco del Monte Ferrato. Nonostante lo smarrimento, è riuscita a chiamare il 112 che ha attivato i vigili del fuoco e il soccorso alpino. Le squadre sono riuscite a i localizzarla e dopo averle prestato i primi soccorsi avvolgendola in una telo termico e dandole una bevanda calda, l'hanno riportata a valle. La donna nel primo pomeriggio era salita sul monte per una passeggiata per poi scendere prima che arrivasse il buio, ma quando è arrivata nel parco di Galceti si è accorta di aver dimenticato al bivacco lo zaino. E' quindi risalita lungo il sentiero, ma durante il tragitto, il sole era ormai tramontato, ha perso l'orientamento.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus