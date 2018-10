06.10.2018 h 09:01 commenti

Sorpresa con mezzo etto di cocaina, arrestata quarantenne

I carabinieri della stazione di Iolo hanno raccolto informazioni sull'attività della donna, già pregiudicata per reati specifici

Ancora un arresto per droga da parte dei carabinieri di Prato. Stavolta è finita nella rete dell'attività investigativa dell'Arma una donna di 40 anni, pregiudicata. Ieri, 5 ottobre, i militari della Stazione di Iolo hanno eseguito varie perquisizioni nella zona San Pietro a seguito di una corposa attività informativa, sulla donna, ritenuta un possibile soggetto di interesse. L’idea di “averci visto giusto” ha trovato conferma durante la perquisizione eseguita nei suoi confronti. La donna è stata infatti trovata in possesso di circa 50 grammi di cocaina suddivisa in dosi pronte per essere vendute. Lo stupefacente è stato sequestrato assieme ai soldi, ai cellulari e alla blancina di precisione.

Stamani il tribunale di Prato ha convalidato l'arresto e rinviato il processo a dicembre. La donna è stata rimessa in libertà e sottoposta all'obbligo di dimora in città congiuntamente all'obbligo di firma in questura. Il pm Lorenzo Boscagli aveva chiesto il carcere.





